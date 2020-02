Limogé de son poste de Directeur des sénégalais de l’extérieur : Sory Kaba brise le silence le 8 mars Il s’est emmuré dans un profond silence depuis qu’il a été limogé de son poste de Directeur des sénégalais de l’extérieur, pour avoir déclaré sur la Rfm que le président Macky Sall est en train d’exercer son second et dernier mandat à la tête du Sénégal. Sory Kaba a décidé de briser le silence. Ce sera le 8 mars prochain, dans son fief de Fatick où il tiendra un point de presse pour notamment dérouler son agenda politique, a-t-il déclaré sur la Rfm. Le responsable Apr qui a affirmé qu’il était à la recherche de moyens pour dérouler son programme politique se dit être suffisamment armé pour dérouler son agenda. Il affirme toutefois que le cordon n’a jamais été coupé entre lui et le président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 09:23



