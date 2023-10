Limogé de son poste des Grands trains du Sénégal après l'annonce de sa candidature, Samba Ndiaye assume et réagit Comme Mame Boye Diao, Samba Ndiaye a été limogé dès l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2024. Le désormais ex patron des grands trains du Sénégal (GTS - SA) est démis de ses fonctions par le président de la République.

Au micro de la Rfm, il réagit et assume. " J’ai une vision, un vécu, une expression, une expertise qui aujourd'hui m'ont amené, comme je suis également homme politique, à penser en tant que leader de parti politique, à aller à la conquête du pouvoir. En tant que citoyen dans un pays démocratique, j'ai officiellement déposé ma candidature. L’objectif avec mes partisans c'est de remporter l'élection en 2024 et servir le Sénégal en tant que serviteur", explique-t-il.



Une déclaration de candidature qui lui a coûté aujourd'hui son poste. Pour Samba Ndiaye, c'est sans regret.



