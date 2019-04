Limogeage de deux de ses coordonnateurs: Me Madické Niang dénonce un règlement de comptes

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat malheureux à la Présidentielle du 24 février dernier, Me Madické Niang condamne le limogeage de deux de ses coordonnateurs. Il s’agit de Cheikh Abdou Ndiaye et de Mandiangane Fall, respectivement coordonnateurs de la coalition Madické 2019 dans les régions de Louga et de Fatick. Me Madické Niang dénonce ainsi l’instrumentalisation de l’état à des fins de règlement de comptes politiques.



Ces coordonnateurs ont été relevés de leurs fonctions administratives. Le premier qui était en fonction à la Délégation Générale pour le pèlerinage à la Mecque a été limogé sur instruction du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le second, lui, serait relevé de ses fonctions sur décision du président de l’Assemblée nationale.













L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos