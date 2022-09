Limogeage du Ministre des Sports/ Baba Tandian sans regret: “Matar Ba nageait à contre-courant des intérêts du Basket” Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de basket s’est prononcé sur le nouveau gouvernement, dirigé par l’ancien Ministre des affaires étrangères, Amadou Ba. Il espère que le nouveau Premier Ministre sera à la hauteur des attentes de Sénégalais. Mais, il n’a pas cherché de countournement pour égratigner la gestion de l’ex-Ministre des Sports, non reconduit dans le nouveau gouvernement. Il croit fermement que dans le domaine du basket sénégalais, Matar Ba nageait à contre-courant des intérêts du Basket.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Septembre 2022 à 22:32

Baba Tandian, ancien président de la fédération sénégalaise de Basket considère que ce que voulait le Sénégal, c’est un Ministre des Sports qui englobe tout et non un Ministre du football ou de la lutte. Aujourd’hui, retient-il, si le football va mieux grâce à sa victoire à la Coupe d’Afrique, il s’en féliciite. Mais, il constate que le Président de la République à injecté beaucoup d’argent dans le basket, contrairement, à son époque où il n’y avait presque rien. Aujourd’hui, relève-t-il, la fédération est d’une richesse inouie.



Interpellé plusieurs fois sur la gestion de Me Babacar Ndiaye qui jouit d’une impunité sans nom et fait du n’importe quoi, Matar Ba, Ministre des Sport, alerté plusieurs fois, refusait systématiquement, de réagir. Baba Tandian indique clairement que les acteurs du basket, soucieux d’un meilleur devenir de cette discipline ne se mettra pas à pleurer son départ.



Ainsi, il précise qu’ils n’ont jamais demandé son départ. Malgré tout, l’ex-Ministre à duré plus de 8 ans à la tête de ce Ministère des Sports. “Nous ne nous retrouvons pas dans la gestion des affaires du Basket de Matar Ba qui semblait être complice des faits et gestes de Me Babacar Ndiaye. Sur ce fait, on dénonce en même temps, les agissements de Me Ndiaye et de Matar Ba. Le Président de la Fédération était protégé au niveau du Ministère”, a insisté Baba Tandian. Avant de rappeler l’entrepreneur qui gagnait l’ensemble des marchés de réhabilitation des stades avec des milliards de Fcfa. Alors que le Sénégal ne disposait pas de stade habilité à abriter une compétition international. “Ca, c’est la faute à qui?”, s’interroge-t-il. C’est un scandale avec le stade Demba Diop. En complicité avec le Ministre des Sports, le gars construisait de mauvaises infrastructures.



D’après Baba Tandian pour qui, plusieurs Présidents de la République sont passés devant lui, est d’avis que le Président Sall a beaucoup plus investi dans le basket. Mais, cet investissement ne s’est pas traduit sur les avoirs et ni sur le terrain. “Quand on voit que le gars a récu près d’un milliard avec l’Afrobasket 2019. Alors qu’il faut juste moins de 100 millions de Fcfa pour organiser un Afrobasket. Après, il lui a été demandé des comptes. Sa réponse est sans équivoque. Me Ndiaye dit tout simplement qu’il a rendu compte à qui de droit, c’est à dire le Ministre des Sports”, regrette-t-il.



Ailleurs, Baba Tandian, très coriace dans sa posture attend de Yankhoba Diattara qu’il soit un vrai Ministre des Sports, tout en lui recommandant d’écouter les acteurs du basket. D’après lui, Yankhoba Diattara doit prendre des mesures sur certaines personnes qui officient au Ministère des Sports. Ces dernières, vont encore, essayer de l’introduire dans des pratiques douteuses, non honorables pour le Sport. Pour Baba Tandian, le Président Sall, vu son investissement doit avvoir des résultats dans le basket et dans d’autres disciplines sportives.



