Limousine présidentielle en feu: " la Mercedes Maybach S 600 n’était pas destinée à rouler au Sénégal" (expert) L’on n’a pas fini d’épiloguer sur l’accident de la limousine présidentielle, qui a pris feu, mercredi dernier, à Nguéniène. Alors qu’une enquête a déjà été ouverte sur l’affaire, des experts se prononcent sur ce qui a pu causer cet accident.

« Je doute que c’est l’Etat du Sénégal qui a acheté ce véhicule-là à Mercedes et livré au Sénégal par la Sénégalaise de l’automobile », a-t-il, en effet, déclaré dans L’Observateur.

« Pendant le sommet de l’OCI, le Sénégal avait commandé 59 voitures, qui n’ont jamais eu ce problème, avec un carter cassé. Parce que leur plaque était en tôle de protection et non en batterie », a-t-il poursuivi, soulignant qu’ « il y a beaucoup de zones d’ombre dans cette affaire ».



Par ailleurs, soutient l’expert, « cette Mercedes Maybach S600 en question n’est pas adaptée pour les pays du Sud. Les véhicules n’ont pas la même destination. Il y a des voitures destinées à l’Europe, à l’Afrique, entre autres. Mais ce véhicule présidentiel n’était pas destiné à rouler au Sénégal. Sinon le carter ne pouvait pas se casser sous l’effet d’un léger choc sur un dos d’âne. Tous les véhicules de Mercedes livrés au Sénégal, sont équipés de protection ».

