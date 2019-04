Linguère: 7 personnes dont un chef de village arrêtées après une bagarre au coupe-coupe

La brigade de gendarmerie de Linguère a déféré au parquet sept (7) individus dont le chef de village de Thilouwel, poursuivis qu'ils sont pour coups et blessures volontaires et réciproques. Ils sont tous impliqués dans une bataille rangée au cours de laquelle certains s'en sont sortis avec une incapacité temporaire de 60 jours.



Selon le récit de « Vox populi », les faits remontent au 22 mars dernier à Thilouwel, localité de la commune de Thiel, situé dans le département de Linguère. Ce jour-là, Moussa et Dadal Kâ se sont croisés en brousse, chacun conduisant son troupeau. Après un échange de propos aigre-doux pour des raisons qu'on ignore, les deux bergers en sont venus aux mains.

En lieu et place d’un corps-à-corps, ils ont préféré solder leurs comptes au coupe-coupe que chacun gardait soigneusement par devers lui.



Venus aux nouvelles, les parents Dadal Kâ dont le chef de village lui-même, ont pris fait et cause pour leur fils.



D’après, Vox populi, ils ont bastonné Moussa Kâ jusqu’à ce que dernier perde connaissance. Il retrouvera ses esprits à l’hôpital Maguette Lô de Linguère, où il a été évacué en même temps que son antagoniste.



Sortis de la structure sanitaire après quelques jours d’hospitalisation, les deux bergers produisent chacun un certificat médial et saisissent la gendarmerie. Cette dernière ouvre une enquête et convoque tous ceux qui avaient participé à la bagarre.



Entendus, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt avant d’être déférés au parquet.





