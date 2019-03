Linguère Digital Challenge de la Sonatel : les entreprises Tongoro, E Tontine et Dakar Famer’s Market primées Linguère Digital Challenge, le prix de l’entrepreneuriat numérique féminin de Sonatel dont l’objectif est de récompenser les trois meilleures entreprises sénégalaises dans le domaine des TICS, dirigées par des femmes, va récompenser cette année trois structures que sont Tongoro, E-Tontine et Dakar Famer’s Market.

Le jury composé de représentants de la Sonatel, de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (DER), et de Kiraya Ventures a procédé, le 6 mars dernier, à la délibération pour désigner les lauréats de cette année. Sur 10 finalistes, les entreprises Tongoro, E-Tontine et Dakar Famer’s Market ont été primées.



Lauréat du premier prix, Tongoro recevra une dotation de 10 millions de francs. E-Tontine qui remporte le deuxième prix bénéficiera de 5 millions, alors que Dakar Famer’s Market, sur la troisième marche du podium, percevra 4 millions de francs.



Une manière pour Sonatel, « entreprise citoyenne, d’œuvrer continuellement dans le renforcement de l'entrepreneuriat dans le domaine des Tics, par la promotion de l’innovation sociale en faveur du développement », selon son Directeur général, Sékou Dramé.

