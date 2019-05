Linguère : En tentant d'éteindre un incendie, un vieux de 52 ans pique un malaise et meurt En tentant d'éteindre un incendie qui s'est déclaré à quelques encablures de son domicile, le sieur Mor Talla Fall, habitant à Mélakh (département de Linguère), ne savait pas qu'il y laisserait sa vie. Il a été emporté, au moment où il ne s'y attendait point, par la grande faucheuse. Selon les informations de "Source A", le défunt âgé de 52 ans et père de 4 enfants, avec la forte canicule qui sévit dans le Djolof (47 degrés), a piqué une crise et s'est écroulé, avant de rendre l'âme lors de son transfèrement au Poste de santé de Thiamène Pass.

