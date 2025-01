Linguère: Gathiol Sow tue son épouse et l'abandonne en pleine brousse Est-ce la perte de son troupeau qui a fait perdre la raison à Gathiol Sow au point de tuer son épouse, Saadate Sow, et de l’abandonner en pleine brousse ? En tout cas, c’est au détour de cette perte d’animaux que tout a basculé. Selon les informations rapportées par SourceA, reprises par Senenews, Gathiol Sow aurait invoqué des maux de ventre pour demander à sa femme de le conduire au poste de santé d’Amaly. Mais cette requête n’était qu’un piège. Une fois dans la brousse, il a asséné plusieurs coups de machette à son épouse, allant jusqu’à lui trancher le tendon d’Achille.

Les habitants d’Amaly, village situé dans la commune de Téssékéré, dans le département de Linguère, pourront-ils un jour surmonter leur stupeur face à cette scène macabre ? D’après SourceA, le drame s’est produit le mercredi 15 janvier 2025. Ce jour-là, Gathiol Sow, après avoir perdu son troupeau, était parti à sa recherche jusqu’au Ranch de Dolly, mais en vain. Plus tard, il aurait informé ses proches qu’il avait retrouvé ses animaux et leur a demandé de venir l’accueillir à quelques kilomètres du village. Toutefois, une fois sur place, ses parents n’ont trouvé ni bêtes ni traces du troupeau, ajoute SourceA.



Dans la nuit du 14 janvier 2025, Gathiol Sow aurait simulé une douleur abdominale et demandé à son épouse, Saadate Sow, de l’accompagner au poste de santé d’Amaly, rapporte SourceA. Compatissante, elle attacha le cheval à une charrette pour le transporter. Mais une fois en pleine brousse, il s’est retourné contre elle, la frappant à plusieurs reprises avec une machette. Selon certaines sources relayées par SourceA, l’homme aurait même égorgé sa femme avant de l’abandonner, laissant derrière elle sept enfants.



Le lendemain, des enfants cherchant de l’eau à Amaly ont découvert un corps sans vie à côté d’une charrette. Alerté, l’infirmier-chef de poste a immédiatement informé les éléments de la brigade de gendarmerie de Yang-Yang ainsi que les sapeurs-pompiers. Comme l’a précisé SourceA, un constat d’usage a été effectué avant que le corps ne soit acheminé au centre de santé de Dahra.

Le présumé assassin a finalement été interpellé à Méweul, dans la commune de Yang-Yang, le vendredi 17 janvier 2025. Toujours selon SourceA, il sera déféré au parquet régional de Louga. La dépouille de Saadate Sow a été inhumée dans son village natal, Mbeuleukhé.

