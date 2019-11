Linguère: La nouvelle brigade de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention réceptionnée

Le ministre des Forces armées Sidiki Kaba a procédé, ce mardi 5 novembre à l’inauguration de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Linguère qui s’étend sur 4 hectares. Elle est composée d’un bâtiment administratif (2 logements de familles, 2 célibatoriums) au service des populations. Le représentant du maire de Linguère, Aly Ndiaye, estime que ce service participe au développement du Djoloff et à l’amélioration des conditions de vie des populations, par le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens.



Ainsi, il appelle les populations à "collaborer avec ces forces de défense et de sécurité pour faciliter leur travail, car la sécurité est l’affaire de tout le monde et de tout un chacun", dit-il. Sidiki Kaba pour sa part a magnifié, à l’égard de tous, la consolidation de la politique de sécurité de proximité entamée par la gendarmerie nationale avec une rationalisation de son maillage.



Et, il a informé que les brigades de Barkédji, Gassane et Labgar seront bientôt réceptionnées dans ce département. "Le haut commandement de la gendarmerie compte sur votre collaboration et votre soutien à l’effort commun en matière de renseignements. La sécurité publique, est l’affaire de tous, pour tous et par tous.



Les forces de l’ordre et de sécurité ont besoin de votre totale collaboration pour réussir leurs missions. Elles comptent sur votre engagement citoyen, sur votre patriotisme infaillible pour faciliter l’action de service public...", a laissé entendre le ministre des Forces armées. La cérémonie s’est déroulée en présence du Général de corps d’armée, Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Cheikh Sène, du gouverneur de Louga, El Hadji Bouya Amar, des autorités administratives et locales du département de Linguère.

