Linguère : Le berger Aboulaye Ka confond un homme à l'amant de sa femme et l'égorge

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020 à 19:04 | | 0 commentaire(s)|

On en sait un peu plus sur le mobile du meurtre survenu ce mardi vers 10 heures à Boulal, une localité située dans le département de Linguère.



Le berger Abdoulaye Ka (40 ans) a égorgé son collègue Aliou Cheikh Ka (17 ans) à l'aide d'un coupe-coupe. Selon une source proche du dossier, le présume meurtrier soupçonnait le grand frère de ce dernier d'entretenir une relation amoureuse avec son épouse.



Armé de coupe-coupe, Abdoulaye Ka (40 ans) a trouvé la victime Cheikh Aliou Ka au foirail vers la sortie de Boulal. L’ayant confondu avec son grand frère Abdoulaye Ka, il assène de violents coups de coupe-coupe à Cheikh Aliou Ka qui meurt sur le coup avant l’arrivée des secours.

Après son forfait, le meurtrier a tenté de prendre la clé des champs mais il a été rattrapé par les villageois et remis aux gendarmes de la brigade de Dahra en patrouille dans la zone

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos