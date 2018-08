Linguère : Le « lakh » d’un baptême envoie 47 personnes à l’hôpital

L’hôpital Maguette Lô de Linguère a connu une affluence peu ordinaire hier, lundi, en début de soirée. En un laps de temps, la structure sanitaire a accueilli pas moins de quarantaine sept (47) personnes, victimes de vomissements, suivis d’une diarrhée persistante, accompagnée de douleurs abdominales.



Selon le récit du journal « L’Observateur » qui donne l’information, les premiers patients ont été reçus vers 16 heures. Une heure après, l’affluence était forte, puisque les victimes devenaient de plus en plus nombreuses. Débordées, les autorités sanitaires de l’hôpital ont déclenché un « plan blanc » et réquisitionné tout le personnel. Mais plus de peur que de mal, la situation a été maitrisée vers 22 heures. Et, après constat des toubibs, il s’est avéré que tout ce beau monde a été victime d’intoxication alimentaire. En réalité, relève le journal, les patients auraient pris du « lakh » (bouillie de mil avec du lait) lors d’un baptême qui se tenait chez la famille Sy sise au quartier Linguère Couumba 2.