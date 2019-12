Linguère : Madjiguène Touré abandonne nuitamment son bébé d'un mois devant une maison Le vieux Mame Aly Ndao a découvert un bébé de sexe féminin, abandonné devant son domicile, au quartier Abattoirs de Linguère, le 13 décembre dernier, alors qu’il partait effectuer la prière de l’aube, vers 6h du matin.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2019 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Les membres de sa famille ont pris soin du bébé avant d’alerter les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, qui a acheminé l’enfant à l’hôpital Magatte Lô, rapporte Vox Populi dans son édition de ce weekend.

La mère de l’enfant, Madjiguène Touré sera arrêtée un plus tard dans un marché hebdomadaire de la localité, alors qu’elle vendait tranquillement de la friperie. Elle a été placée en garde-à-vue, après avoir reconnu les faits.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos