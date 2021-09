Linguère : Marche pour dénoncer les violences faites aux femmes Les femmes des 19 communes du département de Linguère sont en guerre contre les violences faites aux femmes. Ces femmes de Linguère, à travers une marche pacifique organisée ce samedi matin, ont dénoncé les violences exercées sur elles.

La marche partie du portail du stade Bassirou Sidy Ndiaye de Dahra a échoué à la Sous-préfecture de Sagatta Djoloff. Malgré la forte chaleur, les femmes des communes de Kamb, Deali, Tessekere, Sagatta Djoloff,Yang Yang, Affe Djoloff, Thiamene Pass, Mboula, entre autres ont marché, encadrées par les forces de l'ordre et brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire :



« Non aux violences faites aux femmes », « Ce que femme veut Dieu le veut », A travail égal, salaire égal », « Oui au maintien des filles à l'école » et « Non aux mariages forcés », entre autres.



A l'issue de la marche, au nom de ses paires, Mme Mbossé Ka a déclaré que le Sénégal doit assurer la défense des droits des femmes. L'Union des femmes du département de Linguère promet également de travailler avec les collectivités territoriales et les autorités académiques pour la scolarisation des filles et leur maintien à l'école.

