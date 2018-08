Linguère: Un « Ndiaga-Ndiaye » prend feu, 12 blessés, dont 3 graves

Un grave accident s’est produit hier dimanche, vers 6h50, sur la route Linguère-Dahra, à hauteur du village de Ngaraaf.



Il s’agit d’un véhicule le transport en commun de marque Mercedes, type car « Ndiaga-Ndiaye » immatriculé DL-0515-B, qui est entré en collision avec une voiture particulière 5 places de marque Chevrolet Lancetti immatriculée DK-6432-AZ. Après la collision, le véhicule de transport s’est renversé et a pris feu. Le bilan de l’accident est de 12 blessés, dont 3 graves.



Les dégâts matériels sont énormes ; plus de 960.000 francs CFA et des effets vestimentaires sont partis en fumée. Les victimes ont été acheminées à l’hôpital Magatte Lô de Linguère par les sapeurs-pompiers. Le car « Ndiaga-Ndiaye » transportait des commerçants et des éleveurs qui se rendaient dans la ville de Touba pour les préparatifs de la Tabaski.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour édifier les populations sur les causes réelles de l’accident.













