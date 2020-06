Linguère - Une élève de 6ème se donne la mort par... Une jeune fille, âgée de 13 ans s'est donnée la mort par pendaison, en attendant d'en savoir plus. Le drame s'est passé dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin 2020, au village de Fédiobé, à Linguère.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 07:37 | | 0 commentaire(s)|

La fille, âgée de 13 ans et répondant au nom d’adama Ka était élève en classe de 6éme. elle a été retrouvée morte pendue à un arbre situé derrière le village. La victime s’est servie d’une corde pour se donner la mort par pendaison.



Selon une source proche de l’enquête, la défunte a été vue pour la dernière fois le vendredi 26 juin vers 14 heures. Ainsi, après sa longue absence du domicile familial,ses parents ont suivi ses pas jusqu’au lieu où le drame s’est produit.



Après le constat, la dépouille mortelle d’adama Ka a été déposée à la morgue du centre de santé de Dahra. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête pour élucider cette disparition tragique.



