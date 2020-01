Linguère : Une fille de 12 ans meurt écrasée par un fût d’eau tombé d'une charrette

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 17:36

Une fille âgée seulement de 12 ans répondant au nom de Faty Ba a été violemment foudroyée par un fût rempli d’eau tombé du haut d’une charrette. Le drame est survenu ce jeudi matin vers 09 heures, sur le chemin qui relie Ngoiyfi Pété à Wéloumbel, deux villages situés dans la commune de Déali (departement de Linguère).



La victime, seule à bord d’une charrette tirée par deux ânes avec un fût vide, était partie le matin vers 07 heures à une adduction d’eau distante de 06 km. A la recherche du liquide précieux, elle emprunta le chemin après avoir rempli le fût qui contient 200 litres. Mais après 03 km de trajet, les ânes qui tiraient la charrette ont été paniqués par un objet sur leur chemin. D’après notre source, les cordes qui attachaient le fût d’eau se sont desserrées, causant la chute de la petite Faty Ba. Et malheureusement, le fût a aussi glissé et l’a écrasée à l’endroit où elle est tombée.

