Linguère : il abandonne sa copine, violée par deux gaillards L’affaire ferait grand bruit dans la commune de Linguère. S.N, une jeune femme âgée de 35 ans, mère de deux enfants était partie rendre visite à son copain. C’était le lundi 15 avril dernier. Raccompagnée par ce dernier, le couple tombe sur deux gaillards sur le chemin du retour, A.N et M.T, qui les menacent, rapporte "Source A". le copain n’oppose aucune résistance et prend la clef des champs, laissant seule la pauvre femme qui se fera violer par les deux hommes. A la suite d’une plainte, les deux individus sont finalement arrêtés et placés en garde-à-vue. Ils ont avoué leur crime et attendent d’être déférés au parquet de Louga.

