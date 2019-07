Linguère: un berger abattu à bout portant

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 10:32

Un berger transhumant du nom de Abdou Diallo (24 ans), a été tué par balle par un éleveur domicilié à l’intérieur du Ranch de Dolly et connu sous le nom de Mamadou Dème (28 ans). Le présumé meurtrier a été arrêté et placé en garde-à-vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie du Ranch de Dolly, avant son transfèrement au parquet pour meurtre.



Le drame s’est joué ce jeudi 04 juillet vers 15 heures à l’intérieur du Ranch de Dolly (département de Linguère). Selon une source bien renseignée, le berger Abdou Diallo est passé avec son troupeau devant la concession de Mamadou Dème à la recherche de pâturages. Ce dernier, très remonté contre lui, l’a interpellé pour lui demander de faire demi-tour avec ses bêtes.



Devant le refus du berger, Mamadou Dème est retourné dans sa chambre. Il prend son arme et tire à bout portant sur le berger qui perd la vie sur le coup. Informés, l’adjudant chef Ismaila Ndione, commandant de la brigade de gendarmerie du Ranch et l’infirmier-chef de poste de santé de la localité, se sont rendus sur les lieux du drame.



Après constat, le corps sans vie du berger a été déposé à la morgue de l’hôpital Magatte Lô de Linguère et le présumé meurtrier, arrêté. Il sera déféré au parquet de Louga pour meurtre, au terme de la durée légale de sa garde-à-vue.

