Lionel Messi (Barça) remporte le sixième Ballon d'Or France Football de sa carrière L'Argentin Lionel Messi (Barça) est devenu ce lundi le premier footballeur à remporter six Ballon d'Or France Football.

Lionel Messi est devenu à 32 ans, le premier footballeur à remporter six fois le Ballon d'Or France Football ce lundi 2 décembre. C'est un de plus que Cristiano Ronaldo, avec qui il a trusté la plus prestigieuse récompense individuelle du football pendant dix années consécutives jusqu'à la victoire du Croate Luka Modric en 2018. Messi, absent du podium pour la première fois depuis 2006 l'année dernière (il avait terminé à la cinquième place), a déjà remporté le trophée en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015.



Vainqueur de la Liga pour la dixième fois en 2019, Lionel Messi s'est fait éliminer avec le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions sur le terrain de Liverpool (défaite 0-4, 3-0 à l'aller). Mais les joueurs des Reds, vainqueurs de la compétition, paient l'émiettement des voix avec quatre représentants dans le Top 10 : Virgil Van Dijk, Sadio Mané, Mohamed Salah et Alisson. L'Argentin, lui, est le seul Barcelonais dans les dix premiers.



Lionel Messi a également échoué en demi-finale de de la Copa America avec l'Argentine mais, comme depuis le début de sa carrière, il a régalé les foules sur la plupart des terrains où il s'est produit. Le sextuple Ballon d'Or a terminé la saison dernière avec de nombreuses récompenses individuelles. En vrac, il a été meilleur buteur de la Liga (36 réalisations) et de la Ligue des champions (12), meilleur joueur de la Liga et Soulier d'Or européen. Il a aussi remporté le prix FIFA The Best de meilleur joueur de l'année 2019.

