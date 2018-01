Lionel Messi fait d’étonnantes révélations sur sa relation avec Cristiano Ronaldo : « Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde, mais…»

Depuis près de 10 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo entretiennent une sacrée rivalité sur le terrain. Mais, on se demande bien qu’en est-il de leur relation en dehors du terrain.



La rivalité entre ces deux stars est sans pareille, et leur rivalité est tout simplement impressionnante tant au niveau des titres remportés que par la durée de celles-ci.



Cela fait maintenant 10 ans qu’ils raflent tous les trophées et aucun autre joueur n’est encore parvenu à se hisser à leur niveau. En ce qui concerne la relation qu’ils entretiennent, Lionel Messi se livre : « Je ne sais pas. L’amitié est quelque chose qui se construit avec le temps passé ensemble. Nous n’avons aucune relation parce que nous nous voyons uniquement lors des remises de prix, ce qui est les seules fois où nous nous parlons. Tout va bien, mais nos vies ne se croisent pas très souvent », confie la Pulga. Apparemment, ils ne sont pas les meilleurs amis du monde.







Source : afrikmag.com