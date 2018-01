Lionel Messi: surprenante révélation sur son nouveau contrat. Son véritable salaire est hallucinant!

Voici une surprenante révélation sur le revenu annuel de Lionel Messi qui risque de faire grand bruit, si l’on s’en tient à une enquête menée par le consortium de journalistes d’investigation dont Médiapart. La super star du FC Barcelone, Lionel Messi, ne toucherait pas moins de 100 millions d’euros comme revenu annuel depuis la revalorisation de son contrat avec le club catalan. C’est à la suite d’une enquête menée par les journalistes d’investigation que l’annonce a été faite, vendredi 12 janvier 2018.



L’EIC (European investigation collaborations) a expliqué être entré en possession d’une version provisoire des contrats en négociation entre le clan Messi et les responsables du Barça, telle que rédigée au 30 juin 2017. Mais c’est le 25 novembre 2017, que l’international argentin a officiellement signé son contrat, après une longue discussion qui a laissé penser que le contrat définitif est « au moins aussi avantageux que (celui) du 30 juin« , écrit Mediapart.

Pourtant le Real Madrid était prêt à payer la clause libératoire de 250 millions d’euros D’après les termes de ce contrat, Lionel Messi touche un revenu annuel de plus de 70 millions d’euros (dont 85% de salaire et 15% de droits à l’image), à cela, s’ajoute une prime de signature de 63,5 millions d’euros et un « bonus de loyauté » de 70 millions d’euros si l’attaquant barcelonais ne quitte pas le club avant la fin du contrat, en 2021.

C’est une autre révélation du consortium qui est à l’origine des « Football Leaks », la pulga avait été approché par le grand rival madrilène. Mediapart évoque un mail envoyé par l’avocat du clan Messi, Inigo Juarez au père du joueur Jorge, le 23 juin 2013, dans lequel le premier aurait informé le second que le Real Madrid était prêt à payer la clause libératoire de l’époque pour l’Argentin, soit 250 millions d’euros.



