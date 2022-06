Lions du Basket coincés à Istanbul : Baba Tandian refuse l’insipide goût de la honte et décrie la mauvaise gestion de Me Babacar Ndiaye

L’ex-président de la Fédération de Basket du Sénégal, Baba Tandian, refuse de concevoir la honte bue par les Lions du Basket à Istanbul. Ces braves "Lions" ont passé une nuit de calvaire dans cet Aéroport, alors qu’ils se rendaient seulement en Egypte. Baban Tandian s’attaque à Me Babacar Ndiaye et au Ministre des Sports, Matar Bâ, qualifié de complice, tout en déplorant cette honte du basket sénégalais.



Se rappelant la 4e place des filles, jamais vue depuis 60 ans, l’ancien président de Saint-Louis Basket Club, regrette la chute vertigineuse des équipes nationales. Et il estime que c’est la plus grande honte de cette équipe nationale, au moment où le Président de la République est en train de participer à un sommet mondial.



Ainsi, il interpelle le Chef de l’Etat à faire quelque chose pour sauver le basket des mains d’impertinents sans vision, pour un basket dynamique. « Nous avons des difficultés à justifier et à expliquer ce qui arrive à l'équipe du Sénégal, la meilleure en Afrique depuis 60 ans. Grand Babacar Seck, Pierre Sagna, Adidas 1 et 2, Bengali Kaba, Cheikh Sylla, Yaya Sissokho, Feu Cheikh Mbacké et plus récent, Vieux Ndoye et Gorgui Sy Dieng, entre autres, ont du mal à voir cette grande équipe du Sénégal dormir par terre dans un Aéroport du monde. Uniquement, à cause de l'incompétence du roi Baoulé et de son équipe, plus intéressé à autre chose que du sort de notre équipe nationale », assène Baba Tandian.



Refusant d’observer avec latence la chute libre du basket sénégalais, Baba Tandian écrase la plaie du doigt pour égratigner une Fédération dirigée par des incompétents et des « losers ». « Aucun des membres de la fédération du président Baoulé n'a joué au basket au plus bas de l'échelle. Voilà, l'équipe à qui Matar Bâ fait confiance de manière aveugle », se désole Baba Tandian.



Conscient que l'équipe nationale du Sénégal mérite mieux, il implore le président de la République à écouter ce cri de cœur du monde du basket et des basketteurs.