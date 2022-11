Liste des Lions: Voici les raisons pour lesquelles Aliou Cissé ne voudrait pas remplacer Sadio Mané Selon le journaliste sénégalais Mamadou Ndiaye, le sélectionneur des Lions de la Téranga a choisi de ne pas remplacer Sadio Mané, blessé et forfait pour le Mondial au Qatar.



Le forfait de Sadio Mané pour la Coupe du Monde a été vécu comme un tremblement de terre au Sénégal. Deuxième du Ballon d'Or 2022, le joueur de 30 ans est le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal et son forfait est une immense perte pour les Lions de la Teranga.



Alors qu'il avait la possibilité de remplacer son numéro 10 par un autre attaquant, le sélectionneur Aliou Cissé aurait finalement décidé de laisser le nom de Sadio Mané dans sa liste définitive. Le joueur du Bayern Munich ne sera donc pas remplacé, selon le journaliste sénégalais Mamadou Ndiaye.



Trois raisons peuvent expliquer cette décision : témoigner à Mané la solidarité de la sélection sénégalaise, lui permettre de bénéficier d’une médaille en cas d’exploit des champions d’Afrique et être éligible pour d’éventuelles primes au terme de la compétition.



À quelques jours de faire leurs grands débuts dans la compétition, face aux Pays-Bas, favoris du groupe A, les Lions d'Aliou Cissé devront faire sans leur meilleur joueur avec le but d'obtenir une qualification en huitièmes de finale, l'objectif affiché du Sénégal.





