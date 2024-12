Liste des medias reconnus : Maïmouna Ndour Faye, directrice de 7tv met en garde le CORED contre toute complicité de «meurtre» de medias L a Directrice générale patronne du groupe 3M Universel (7TV, Az actu), ne décolère pas. Après la publication de liste des «médias légaux», donc en conformité avec les dispositions du Code de la presse, par selon le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Maïmouna Ndour Faye s’est insurgée contre l’absence des organes de presse de son groupe de cette liste.

«Ce n’est pas au ministre de décider de la légalité ou non d’un média», a-telle martelé dans sa déclaration simultanément en wolof et en français. La journaliste a dénoncé une «tentative de liquidation de la presse privée par le nouveau régime»



Dans sa charge, elle n’a pas épargné le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les Médias (CORED) et son président, Mamadou Thior, qu’elle met en garde contre toute complicité de «meurtre» de médias.



«Ce ministre-là, depuis qu’il est là, tous les actes qu’il a posés, il est dans la division». A l’en croire, le ministre dit qu’il a fait ce travail en parfaite «entente avec le CORED. Alors, que le CORED prenne ses responsabilités…



Et je prie Mamadou Thior de ne pas être complice du meurtre qu’on est en train de commettre parce sa position, parfois, moi, ça ne me rassure pas. Comment peut-on être dans une commission et le ministre pend une décision in éclat, tu l’acceptes. Le ministre les a engagés, qu’ils prennent leur responsabilité…



Le CORED, c’est un Tribunal des pairs, il ne peut remplacer le patronat (de presse), il ne peut remplacer le SYNPICS. Le ministre les associe à ce qu’il fait. Peutêtre que le ministre pense qu’ils sont ensemble, ils ont la même vision. Des non-pratiquants ne peuvent pas décider à la place de ceux qui pratiquent et connaissent leur métier».



