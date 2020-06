Liste macabre du Coronavirus: La Covid-19 a mondialement franchi la barre des 400 000 morts, dont 5060 en Afrique Le nombre de décès liés aux coronavirus enregistrés dans le monde, a maintenant atteint 400 013, selon les données compilées par l'université Johns Hopkins.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juin 2020 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’information partagée par BBC Afrique et parcourue par Leral.net, l'université américaine a commencé à compiler ses données peu après le début de l'épidémie en Chine, à la fin de l'année dernière.



Elle indique qu'il y a eu plus de 6,9 millions de cas confirmés.



L'Amérique, l'Inde et le Brésil sont les nouveaux épicentres de la maladie.

En Afrique, le Covid-19 a fait 5 060 morts sur 183 760 cas.



Le virus qui entraîne la COVID-19, se transmet ‎principalement par des gouttelettes produites ‎lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, ou ‎lors d'une expiration.



Vous pouvez être infecté en inspirant le virus, si ‎vous êtes à proximité d'une personne malade, ou en ‎touchant une surface contaminée puis vos yeux, ‎votre nez ou votre bouche, rappelle BBC.‎



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos