Litige foncier: Mbacké Diop, ancien maire de Keur Massar risque d'être présenté au parquet

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien édile de Keur Massar, Mbacké Diop et son poulain Bocar Gaye, sont empêtrés dans une affaire de vente de terrain appartenant à un tiers. Des sources de "L'As" renseignent que Bocar Gaye, qui a vendu la parcelle, détenait une procuration de Mbacké Diop.



Le propriétaire du terrain a déposé une plainte à la Section de Recherches de Colobane contre Bocar Gaye. Toutefois, une médiation est entamée pour éviter la prison aux mis en cause. En tout cas, ils risquent d’être présentés, ce lundi, au parquet si la médiation n’aboutit pas.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos