Litige foncier à Bambilor : Les populations demandent des explications au maire Ngagne Diop et à l’Etat La tension est vive dans la commune de Bambilor. Pour cause, un litige foncier impliquant la municipalité. Les populations demandent des explications au maire Ngagne Diop et à l’Etat. L’As

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Août 2021 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

En effet, un champ qui appartenait à l’ancien ministre Abdoul Aziz Sow, dénommé «Lac Rose Ker Simbiry» communément appelé «Deny Gueth», est à l’origine du contentieux. Déjà, le site est occupé par 400 familles qui sont à couteaux tirés avec une promotrice immobilière qui en réclame la propriété.



Las des harcèlements de la Dscos, les habitants dudit site ont failli tabasser les émissaires de la promotrice. C’est dire que tôt ou tard, cette bombe foncière va exploser à Bambilor



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos