Litige foncier à Guédiawaye : Le «Collectif des victimes de Daouda Diallo» saisit l’Ofnac Les membres du «Collectif des Victimes de Daouda Diallo» ont saisi l’Office National de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) pour demander à Serigne Bassirou Guèye et ses collaborateurs de faire la lumière sur les agissements de ce dernier qu’ils accusent de vouloir chercher à les déposséder de leurs terrains situés à la cité Ndiobéne, dans le département de Guédiawaye. Babacar Mbaye Ngaraf et Cie comptent aller jusqu’au bout pour «freiner» le receveur, chef du bureau des Domaines de Guédiawaye, Daouda Diallo.



Vendredi 3 Mars 2023

Selon les informations de L'As, Babacar Mbaye Ngaraf et Cie ne lâchent toujours pas le receveur, chef du bureau des Domaines de Guédiawaye, Daouda Diallo, qu’ils accusent de vouloir coûte que coûte chercher à les déposséder de leurs terrains situés à la cité Ndiobéne, dans le département de Guédiawaye. Après avoir créé le « Collectif des Victimes de Daouda Diallo», ils ont saisi l’Office National de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) en fin février pour obtenir justice. «Le gars veut nous voler nos terrains. On a saisi sa hiérarchie. On a fait un recours administratif, mais il semble que les agents du service des domaines font de la solidarité de corps. Etant donné que toutes ces procédures n’ont rien donné, on a saisi l’Ofnac», explique le coordinateur dudit collectif, Babacar Mbaye Ngaraf. Dans la lettre adressée à Serigne Bassirou Guèye et ses collaborateurs, les membres du collectif expliquent : «Sentant un parfum de corruption et de concussion dans la gestion foncière de notre département depuis l’avènement du receveur Daouda Diallo au bureau des Domaines de Guédiewaye, nous avons jugé nécessaire de saisir votre noble institution pour une enquête sur les transactions foncières à Guédiawaye notamment sur les lotissements dits «Extension UMS», «Wakhinane», «Sen foot», «Sahm Notaire», «Ndiobéne»…



Fondant un grand espoir sur votre compétence et votre sens élevé de la responsabilité pour traquer des fonctionnaires véreux de l’administration domaniale qui s’éloignent de leurs missions de service public pour se constituer en gang spécialisé en spoliation foncière, nous vous prions d’agréer notre entier dévouement». Mais Babacar Mbaye Ngaraf et Cie craignent que le dossier ne soit classé sans suite, accusant Daouda Diallo de faire main basse sur leurs terrains pour les vendre dans le but de financer les activités de sa formation politique. «Il prend des terrains qui appartiennent à d’honnêtes citoyens pour les donner à d’autres personnes. C’est pourquoi, on a saisi l’Ofnac pour qu’elle ouvre un enquête. Maintenant, nous craignons que notre plainte soit rangée sans suite parce qu’il a dit qu’on ne peut rien contre lui, parce qu’il est un proche de Serigne Bassirou Guèye».

Ndèye Fatou Kébé