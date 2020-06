Litige foncier à Louga: Des commentaires font état d'éventuels retraits de parcelles déjà attribuées Tout un plan d'action élaboré et à dérouler selon les circonstances. Les attributaires légaux n'excluent rien dans leur lutte pour jouir de leurs droits. Ainsi, ils envisagent de s'en ouvrir à la presse par une rencontre avec les journalistes, une marche ou un sit-in. Tel est le plan d'actions du collectif des bénéficiaires de Montagne extension et attributaires de parcelles, qui se sentent lésés. La genèse de cette affaire remonte à la période 2016-2017. Sont indexés le maire Moudtapha Diop et des chefs de services du Domaine foncier et du Cadastre, nouvellement affectés à Louga.



D'anciennes demandes en effet ont été satisfaites et délivrées en bonne et dûe forme. Pendant ce temps, les mêmes attributions portent expressément d'autres dossiers formalisés et constitués d'attestations et de mutations enregistrés au Domaine et au Cadastre. L'arrivée des nouveaux chefs de services approchés par la mairie, semble tout remettre en cause. Les intéressés ne restent pas inactifs et veulent user de toutes les voies de recours possibles pour conserver leur propriété foncière commune. Des commentaires font état du retrait arbitraire des parcelles en question.



" La boulimie foncière et le bradage des terres qui alimentent tous les débats à l'échelle du pays ont fini par réveiller des soupçons et pousser les élus locaux à y regarder de plus près pour s'arroger certaines attributions... ". C'est ce discours qui est actuellement tenu dans la cpitale du Ndiambour, particulièrement au sein des 3000 bénéficiaires qui restent sur le qui-vive.



Rappelons que des prêts contractés auprès des institutions financières, des économies dans les tontines et les déguerpis constituent les volets de ce dossier déjà explosif.



Selon eux, le spectre de ce qui s'était passé dans la zone d'expérimentation agricole d'ISRA, avec ses litigieuses 83 parcelles ( restées sous la coupe du Maire de Louga), plane encore dans le périmètre occupé par les 3000 concernés.



