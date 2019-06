Litige foncier à Mbour: un imam et un vieux de 80 ans, emprisonnés Un litige foncier oppose les populations de Nguéniène Peulh, à Mbour, à la mairie de la localité, à propos de plusieurs hectares de terre, octroyés à des promoteurs étrangers qui ont un projet de culture de pastèques sur le périmètre.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

Selon Gallo Bâ, représentant la Maison des éleveurs, qui a réagi sur la RFM, cet espace servait pour le pâturage des animaux et représente le dernier lopin de terre qui leur reste. Dénonçant une décision unilatérale de la mairie, sans leur consentement, il a informé que l’imam de leur quartier, âgé de presque 90 ans, a été emprisonné pour s’être opposé à ce projet, de même qu’un autre vieux de 80 ans.



Du côté de la mairie, on évoque une décision du Conseil municipal qui a été validée. La mairie soutient que le projet est porteur d’emplois pour les jeunes de la localité et annonce que des forages et des points d’eau seront érigés au bénéfice des populations, notamment les éleveurs.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos