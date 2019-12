Litige foncier à Rufisque : la famille du ministre Serigne Mbaye Thiam opposée à un administrateur civil pour un terrain de 3 hectares Encore un litige foncier à Rufisque. Il s’agit d’un terrain de 3 hectares qui appartiendrait à Momath Thiam, grand-père du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, et que convoiterait un administrateur civil du nom de Samba Sy.

En effet, selon le représentant de la famille qui s’est prononcé sur la RFM, « une maison témoin a été récemment érigée sur le terrain en question. Et quand nous sommes allés aux impôts et domaines pour nous enquérir de la situation, on a vu que le nom de Samba Sy figure sur les droits réels du terrain », a-t-il déclaré, soulignant que ce terrain appartient à leur grand-père depuis 1952. La famille Thiam a dit sa volonté de mettre au clair cette affaire.

