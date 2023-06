Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Litige foncier au Rond Point Ngor: Madiambal Diagne, accusé de bandit foncier, menace d’une plainte contre Dame Mbodj Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2023 à 16:39 | | 0 commentaire(s)| Madiambal Diagne, patron du Groupe Avenir Communication, accusé d’avoir acheté un terrain de 150 m2 en litige, situé au Rond Point Ngor, en face l’immeuble Philip Morris apporte une réponse à ses accusateurs. Il retrace l’histoire de l’achat et de la transaction opérée par son épouse pour l’acquisition de ce terrain, visé par ces accusations. Madiambal Diagne écarte toute son implication dans cette transaction foncière et précise que la plaignante, Aida Seck était en relation d’affaires avec Lasana Gagny Sakho dans le cadre d’un projet immobilier. Ils avaient une société ensemble. Mais, c’est l’ancien Directeur général de l’Office national de l’Assainissement (Onas) qui avait vendu ce terrain en bonne et due forme à son épouse. Et, la transaction a été faite au Cabinet de la notaire, Me Nafissatou Diouf. Outré par les accusations infondées, il promet de saisir la justice d’une plainte contre Dame Mbodj.

Les litiges fonciers s’intensifient à Dakar. Madiambal Diagne, patron du Groupe Avenir Communication, accusé de bandit foncier est cité dans cette affaire foncière par la dame Aida Seck qui se dit propriétaire du terrain visé et Dame Mbodj. Ces derniers qualifie Madiambal Diagne de bandit foncier, proche de l’Etat, disposé à tout faire sans qu’aucune sanction ne lui soit appliqué. Frustré par les charges la plaignante et de Dame Mbodj,



Madiambal réplique avec des précisions de taille. Il signe et persiste que, c’est sa femme qui a acheté ce terrain en bonne et due forme. Elle même, payé de son propre chef les droits d’enregistrement. « C’est ma femme qui a acheté le terrain de son chef et payé les droits d’enregistrement. Je n’ai rien avoir dans tout cela. C’est vrai, c’est mon épouse qui a acheté ce terrain pour ouvrir son commerce sur place. Elle achète un terrain en bonne et due forme, là où il faut l’acheter », s’est défendu Madiambal Diagne.



Ainsi, il souligne que cette dame, Aida Seck s’est levée un bon matin pour avoir des prétentions sur le terrain. « Si elle a un problème, elle l’a peut-être, avec Lasane Gagny Sakho et non avec ma femme. Le procureur et toute la justice lui avait dit cela. Et d’ailleurs son procès avec Lasana Gagny Sakho, elle l’a perdu en première instance. Elle se retourne pour aller prendre Dame Mbodj qui revient pour raconter n’importe quoi sur moi », se plaint Madiambal Diagne.



Ailleurs, Madiambal Diagne, outré par les contre-vérités et les calomnies promet de saisir la justice, en portant tout bonnement plainte contre Dame Mbodj. « Je suis en voyage. Mais, je ne vais pas laisser passer. Ce serait trop facile », conclut-il.







