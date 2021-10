Litige sur l’immeuble de feu Lobatt Fall : La Snr cède le bâtiment à une société étrangère et somme les occupants de quitter les lieux Les enfants de feu Lobatt Fall continuent de refuser jusqu’à la dernière énergie la décision de la Société nationale de recouvrement (Snr). Ladite société a sommé les occupants de quitter l’immeuble de 3649 mètres carrés qui se trouve à côté du caserne des sapeurs-pompiers de Malick Sy appartenant à leur regretté père, Feu Lobatt Fall rebaptisé «Coumba Pathé». L’édifice est estimé à trois milliards Cfa.

C’est une «injustice» que la famille à Feu Lobatt Fall est en train de combattre contre la Société nationale de recouvrement (Snr) qui a cédé l’immeuble de 3649 mètres carrés, estimé à plus de trois milliards Cfa à une société immobilière étrangère pour une valeur de 600 millions Cfa.



La Snr, explique Mamadou Diop Lobatt, a longtemps cherché des moyens de mettre la main sur cet édifice. Chose qui a été impossible selon lui, car feu Lobatt Fall a toujours combattu cette forfaitaire avec feu Me Diallo.



«Avec le décès de ce dernier, la Snr en a profité pour céder l'immeuble à une société immobilière à 1.100.000.000 Cfa. Après cet acte, la société a, à son tour, hypothéqué l'immeuble à la Sgbs à 600 millions Cfa. Entre temps, la famille a essayé de réunir de quoi pouvoir justifier que l'immeuble revient à Lobatt Fall. Le Président de la République, Macky Sall, a déploré cette situation en demandant de remettre l'immeuble à la famille de feu Lobatt Fall.



Quand la famille a été mise au courant, on a déploré ce fait, car le combat de notre feu père reste jusqu'ici le nôtre. La Sgbs, depuis trente ans, a été toujours en procès avec feu Lobatt Fall. Quand la banque a su que ce dernier a eu raison, elle a trouvé un consensus. La banque a, par la suite, collaboré avec la Snr pour utiliser une société étrangère. La famille s'est levée en un seul bloc», a-t-il déploré.



«c'est en 2018, annee de sa mort que la SNR a commence ces pratiques»

C’est avec tristesse, consternation que la famille, selon Ndella Lobatt Fall, a appris cette «forfaiture» de la Snr. «Comment peut-on faire de tel acte à feu Lobatt Fall qui a beaucoup servi pour son pays ? Il a servi le Fouta en étant leur député durant deux ans. Il a fallu céder à son suppléant pour se reposer.



Maintenant, en son absence, on met la main sur ses biens pour les offrir à une société étrangère immobilière. Ladite société a hypothéqué l'immeuble pour un montant de 600 millions», s’est elle interrogée. Elle ajoute que :



«C'est en 2018, année de sa mort, que la Snr a commencé ses pratiques. On a constaté des magouilles. Il y a des gens qui ont empoché de l'argent pour faciliter cet acte, car sur les papiers de l'immeuble, il y a des annotations qui prouvent qu'il ne peut y avoir de transactions sans l'aval d'un membre de famille. La famille l'a su récemment et ça a été un coup dur. La Snr ne peut pas fournir de papiers si ce n'est que des deals.



On ne va jamais accepter. Il n'y aura pas de construction sur ce site», a-t-elle dit. Elle poursuit : «On ne va pas lâcher. Ce combat nous tient à coeur. Nous allons reprendre ce dossier et combattre jusqu'à ce que la société qui a acheté cet immeuble sache qu'elle a acheté du faux», a-t-elle déploré.



En effet, dit-elle, la famille de feu Lobatt Fall serait contente si l'État du Sénégal parvenait à réfectionner l'immeuble pour ensuite le rebaptiser «Lobatt Fall». «Je ne peux pas croire que le Président de la République, Macky Sall, soit au courant de cette affaire. C'est une injustice. C'est nous qui allons déterminer la façon dont on va céder l'immeuble», a-t-elle dit.



Elle ajoute : «Des mois avant nous étions allés voir Thierno Madany Tall. Ce dernier nous a fait savoir qu'il va en discuter avec le chef de l'État. Après un moment, le premier nommé nous a notifiés que le Président de la République Macky Sall a donné des instructions pour remettre l'immeuble à la famille Lobatt Fall. Entre temps, certains ont profité pour le céder à la société immobilière à plus d'1 milliard», a conclu une des filles de feu Lobatt Fall



