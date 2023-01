Litiges fonciers à Mbour : Le sort réservé à des propriétaires de terrains La ville de Mbour et son emplacement attirent. C’est la course au foncier. Ce qui explique que les litiges sont nombreux et atterrissent devant les tribunaux. L’affaire Cheikh Dione au Tribunal de Grande Instance de Mbour, en est une preuve éclatante.

Cheikh Dione comparaissait à la barre de cette juridiction pour les faits d’escroquerie sur une de ses nombreuses parcelles qui sont l’objet de litiges. Le prévenu a vendu un terrain à Papa Ndiaye, à 3,5 millions FCfa. Cheikh le met en rapport avec un certain Alpha Diop, pour une mutation. Malheureusement, bien que s’étant acquitté du paiement y afférant, le vieil homme n’arrive toujours pas à entrer dans ses droits. La raison, c’est que la parcelle que Cheikh Dione lui a vendue appartient à un ancien policier qui a servi à Mbour.



C’est un vieil homme meurtri qui sort de ses mains tremblantes, tous les documents dont il dispose et qu’il soumet à l’appréciation du tribunal. Un autre homme du 3e âge à qui Cheikh a vendu une parcelle litigieuse, est S. Faye, qui n’a pas pu retenir ses larmes.



« Je suis un marchand ambulant. Pendant dix ans, je me suis battu pour avoir cette parcelle que j’ai achetée à 4,5 millions FCfa », déplore l’une des parties civiles dans cette affaire vertigineuse, qui peut, à la fin, esquisser un sourire après une larme de dépit. En effet, c’est son nom qui figure dans le registre de la mairie de Mbour. Celui qui a perdu, c’est bien Iba Gueye. « Ce n’est pas possible. Cette parcelle située à Gouye Mouride était celle de ma mère. C’est elle qui me l’a offerte parce que tous mes frères avaient des parcelles. Moi, je vis actuellement à Dakar et je viens de temps en temps à Mbour. Je ne peux pas comprendre que cette parcelle appartienne à ce Soulèye Faye », se désole-t-il. Quant à Pierre Diogaye Diouf, il est le propriétaire de la 62L. Mais Cheikh Dione la revendique et s’est énergiquement opposé aux travaux que Pierre y a entamés.



Au finish, le parquet a disqualifié les faits d’escroquerie, de faux et usage de faux reprochés au prévenu en occupation illégale. L’affaire a été mise en délibéré et sera jugée ce mardi.















