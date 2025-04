Live sur Tiktok : Ndèye Khady Ndiaye, Sweet et pas fin L’une des acteurs-clés du douloureux épisode parti du salon de beauté Sweet Beauté et mettant au centre d’une vaste polémique, l’actuel Premier ministre Ousmane Sonko, Ndèye Khady Ndiaye s’est signalée avec fracas. Dans une vidéo devenue virale, la dame Ndiaye, tête voilée, s’en prend à la presse ou du moins à une partie des médias. Visiblement remontée contre l’illustration de l’article relatant la réouverture de son salon de massage baptisé “Sweet Beauty”, sis à Ngor, non loin de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, Ndèye Khady Ndiaye cache mal son amertume.

“ Ce pays-là est ma propriété. Si je joins par téléphone le Président et lui demande de m’envoyer tel montant d’argent, il s’exécute de bon cœur sans que personne ne soit au courant ”, déclare-t-elle. Puis, elle se tourne vers les journalistes et lance : “ Pourquoi vous avez illustré votre article par l’ancienne photo du salon, alors que la nouvelle est largement déployée au salon ? ”, interroge-t-elle dans le journal Point Actu.



“ Pourtant, la nouvelle photo de Ngor, fait quatre fois l’ancienne de Sacré-Cœur. L’avez vous fait juste pour chahuter mon business ? Je vous le dis tout de suite, je vais ouvrir un salon et vous n’y pourrez rien. Votre père (Ndrl : Macky Sall) entouré de ses services de renseignements, de répression et autres, n’a pu rien réussir contre moi ”, martèle-t-elle. Elle s’en prend ensuite à ceux qui l’accusent d’avoir eu un passeport diplomatique et d’avoir reçu de l’argent.



Sans doute frustrée par son sort lors de la dernière fête du 4 avril, Ndèye Khady Ndiaye a dénoncé l’oubli dans lequel elle a été, à ses yeux, confinée. “ Ni Ousmane Sonko ni sa femme ni l’épouse de Bassirou Diomaye, ne m’ont appelé le jour de la fête. Vous avez pris ceux que vous voulez pour les honorer, pourtant j’ai bien eu un rôle décisif dans le pays ”, attaque-t-elle, rappelant, sans doute, aux tenants du pouvoir, que le mois de mars 2021 et celui de 2025, sont bien différents.



C’est le journal "Les Échos" qui a révélé dans son édition d’hier, la réouverture du salon qui avait défrayé la chronique et secoué la scène politique sénégalaise, entre 2021 et 2023.

