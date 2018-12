Liverpool : Bonne nouvelle pour la blessure de Sadio Mané ! Touché à un pied, Sadio Mané a recouru ce vendredi mais sera ménagé face à Bournemouth, samedi. Lovren, Gomez et Clyne manqueront aussi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Décembre 2018 à 19:38 | | 0 commentaire(s)|

Absent lors du dernier match de Liverpool face à Burnley (3-1), Sadio Mané ne jouera pas ce week-end contre Bournemouth. Touché à un pied (grosse entaille ayant nécessité des points), l’attaquant sénégalais a recouru ce vendredi mais sera ménagé en vue du match de Ligue des champions prévu mardi face à Naples.



Lovren, Clyne et Gomez sont à l’infirmerie. Robertson et Wijnaldum sont opérationnels.

