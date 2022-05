Liverpool-Real Madrid, classique éternel ! Les grands clubs sont éternels, et l'affiche Liverpool-Real Madrid, deux des équipes les plus titrées au monde, offre une magnifique finale de Ligue des champions ce samedi (19h00 GMT), au Stade de France, à Saint-Denis, sous la ferveur des supporters et d'une haute surveillance policière.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mai 2022 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Karim Benzema contre Sadio Mané, Carlo Ancelotti face à Jürgen Klopp, la revanche de Mohamed Salah, des dizaines de milliers de supporters arrivés d'Angleterre et d'Espagne dans la capitale française : tout est prêt pour "le match le plus important du football mondial", comme le dit l'entraîneur italien.



La "Maison Blanche" peut allonger son incroyable record, avec une 14e victoire, et les "Reds" en conquérir une septième et rejoindre l'AC Milan au deuxième rang des géants européens.



Liverpool-Real devient la première affiche jouée trois fois en finale de C1, mais ce classique est furieusement moderne: au-delà de l'enjeu patrimonial entre deux emblèmes du football, la finale devrait aussi éclaircir le duel pour le Ballon d'Or entre Karim Benzema le Madrilène et le "Red" Sadio Mané. Le vainqueur deviendrait le grand favori de la prestigieuse récompense individuelle.



"Benz" a sublimé le Real cette saison en C1, avec 15 réalisations, décrochant aussi le 35e titre de champion d'Espagne des Madrilènes et le premier sacre de la France en Ligue des nations.



Mané a manqué la Premier League d'un point, devancé par Manchester City, mais a remporté les deux Coupes nationales en Angleterre et a guidé le Sénégal à sa première Coupe d'Afrique, le 6 février, contre l'Égypte de son partenaire Mohamed Salah (0-0, 4 t.a.b. à 3).



Ce dernier, autre candidat au Ballon d'Or, avait dû abandonner la précédente finale Real-Liverpool (3-1), en 2018, blessé après une intervention musclée de Sergio Ramos.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook