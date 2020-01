Liverpool : Sadio Mané absent 3 matchs Plus de peur que de mal pourrait-on dire après la blessure de Sadio Mané, hier, lors du match entre Liverpool et Wolverhampton. Touché aux ischio-jambiers, l’attaquant sénégalais des Reds ne manquera que 3 matchs. C’est qu’a déclaré, le coach des Reds, Jürgen Klopp, en conférence de presse d’après match. La participation du Ballon d’Or africain 2019 aux prochaines joutes des "Lions" en mars prochain contre la Guinée-Bissau, dans une double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Can 2021, pourrait ne pas être compromise.

