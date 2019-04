Liverpool : Sadio Mané élu meilleur joueur du mois de Mars

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 08:49 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané vient d’être élu meilleur de Liverpool du mois de mars. Avec 11 buts lors de ses 12 derniers matchs, Sadio Mane est actuellement l'un des attaquants les plus en forme en Premier League.



Pour la deuxième fois de la saison, Sadio Mané a été élu meilleur joueur du mois avec Liverpool. En effet, après celui de Janvier, l’international Sénégalais est le meilleur joueur du mois de mars. Ce mois, Sadio Mané a été exceptionnel avec les reds de Liverpool. L’attaquant sénégalais a marqué cinq buts en cinq apparitions avec Liverpool. Il a aussi été le grand artisan de la qualification de Liverpool en quart de finale de Champions League en marquant un doublé face au Bayern Munich.



Pour Sadio Mané, le mois de mars est le meilleur de sa carrière « je dirais que c'était l'un des meilleurs. Je suis heureux de remporter ce prix. Ce fut l'un des meilleurs mois individuels pour chaque joueur car nous avons très bien réussi et gagné presque tous les matchs. C'était un bon mois », a déclaré le feu follet sénégalais.



Il ajoute que « la seule chose que je fais est de donner le meilleur de chaque match, de marquer des buts et d’aider mon équipe à remporter la partie. Je suis impatient de gagner plus de matchs avec l'équipe. ».





orangefootballclub.com

