Liverpool: Sadio Mane va toucher 170.000 euros par semaine

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Novembre 2018 à 14:26 | | 0 commentaire(s)|



Sadio Mane a prolongé son contrat avec Liverpool en signant un nouveau contrat à long terme jusqu'en 2023. Liverpool a fait savoir à l'international sénégalais à la fin de la saison dernière qu'il voulait renégocier son contrat.



C’est fait et le joueur sénégalais passé de 100 milles Euros (65 millions francs CFA) à 160.000 Euros. Sadio va donc toucher plus de 100 millions francs CFA par semaine. Liverpool a su récompenser son attaquant pour ses performances.



Sadio Mane est arrivé chez les reds en 2016. Il a inscrit 40 buts en 88 matches avec le club anglais, marquant notamment lors de la dernière finale de Ligue des champions face au Real Madrid (1-3).



Ayant déjà obtenu les signatures de Mohamed et de Roberto Firmino, dont les accords ont été considérablement améliorés, le club a donc sécurisé les contrats de ses trois meilleurs joueurs. Mohamed Salah est passé à 225.000 Euros par semaine et Firmino à 200.000 Euros par semaine.



Wiwsport

