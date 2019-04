Liverpool : Salah sur le point de quitter le club

Le journal espagnol, As dans sa publication a révélé que l’Egyptien, Mohamed Salah malgré sa saison honorable, serait décidé à quitter les Reds. Conscient d’être moins influent que la saison dernière, Salah s’expose davantage à la furie des supporters et autres observateurs.



D’après le quotidien espagnol, la nouvelle dimension de Sadio Mané, devenu plus influent et surtout aimé et adoubé par les supporters, ne plairait pas à Salah.



Le natif de Bassioun El Gharbia, sous contrat jusqu’en 2023 avec le club anglais, souhaiterait quitter le club l’été prochain. La source précise qu’il en aurait informé ses dirigeants depuis plusieurs semaines.



Mais, le média espagnol révèle également que le principal protagoniste envisageait même d’envoyer un transfert request (démarche officielle utilisée en Premier League pour réclamer un transfert) à sa direction.













