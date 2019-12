Liverpool : escroquerie à 700 millions FCFA après la prolongation de Sadio Mané en 2018 L’on n’a pas fini d’évoquer le cas de Gana Guèye et d’une escroquerie portant sur 3,2 milliards après son transfert au Psg qu’un autre scandale portant sur 700 millions FCFA éclate, concernant cette fois, Sadio Mané.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2019 à 07:52

Et pour cause, selon L’Observateur, Me Moustapha Kamara, son avocat mandataire, poursuit en justice l'agent de Sadio Mané, l'Allemand Bjorn Bezemer, pour abus de confiance et escroquerie portant sur 700 millions Fcfa dans une affaire qui sera jugée au tribunal de Nanterre, en France.

Toujours selon le journal, en novembre 2018, Sadio Mané a été prolongé de 5 ans par Liverpool, bénéficiant ainsi d’un nouveau salaire annuel de 9 millions de livres sterling, soit 6,8 milliards Fcfa et Les agents devaient se partager les 5% de cette somme, soit 450 mille livres sterling, environ 343 206 000 Fcfa. Ainsi, Me Moustapha Kamara devait recevoir les 30%, un proche du joueur les 15% et le reste dévolu à l'agent allemand. Ce qui n’a pas été fait, selon l’avocat, malgré plusieurs sommations à l'agent et à sa société pour escroquerie et abus de confiance. L'avocat qui a par ailleurs saisi les Fédérations de football allemande et sénégalaise.



