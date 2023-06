Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Livraison de parcelles viabilisées à Bambilor: La politique de logement de l'État soutenue avec la remise de 185 villas Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juin 2023 à 19:26 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a présidé, ce samedi 24 juin 2023, la cérémonie officielle de livraison de parcelles viabilisées initiée par la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) en partenariat avec la Société de Réalisation et de Travaux (SRT) et la Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS), dans le but de soutenir la politique de logement de l'État. Selon Mame Boy Diao, lors de la cérémonie, 185 villas ont été officiellement livrées aux bénéficiaires.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour répondre à la demande croissante de logements décents dans le pays. En plus des 185 villas livrées aujourd'hui, il a été annoncé que plus de 1500 parcelles supplémentaires seront livrées dès le mois de juillet, dans le but de continuer à répondre aux besoins de logement de la population.



La collaboration entre la CDC, la SRT et la CGIS a permis de rendre ces parcelles viabilisées, c'est-à-dire équipées des infrastructures de base nécessaires, telles que l'accès à l'eau potable, l'électricité et les voies de communication. Cela facilite l'installation des futurs propriétaires et contribue au développement des zones concernées.



Lors de cet événement, le directeur de la CDC a également profité de l'occasion pour annoncer le prochain lancement de la phase 4 du projet. Cette nouvelle étape témoigne de l'engagement continu des partenaires impliqués dans la promotion de la politique de logement du gouvernement et de leur volonté de fournir davantage de logements abordables et de qualité aux citoyens.



La cérémonie de livraison de ces parcelles viabilisées marque donc une avancée significative dans la mise en œuvre de la politique de logement de l'État, en offrant des opportunités concrètes aux personnes désireuses de devenir propriétaires. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de logement et à soutenir le développement urbain dans le pays.



Birame Khary Ndaw







Accueil Envoyer à un ami Partager