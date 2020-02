Livre du "journaliste Ousmane Dièye" sur Pape Alé Niang : La vérité sur "une véritable imposture médiatique" Les journalistes qui ont parlé de la sortie du livre d’investigation sur Pape Alé Niang se sont faits avoir comme un pigeon. Ni l’auteur, ni maison d’éditions ne sont identifiables. PressAfrik a mené l’enquête toute la journée du samedi sans jamais mettre la

main sur un tout petit renseignement sur l’identité du journaliste, son cursus ou le localiser. Pour la Maison d’édition également, c’est un flou total. Les recoupements effectués nous permettent d’affirmer avec certitude que ce livre est juste un canular pour contrer l’effet du lancement du livre de Pape Alé Niang : «Scandale au cœur de la République : le dossier du COUD».

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2020 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

En voilà un véritable fakenews. Rien ne tient dans ce livre qui aurait été le fruit d’investigation sur la carrière du journaliste Pape Alé Niang. En réalité, «Enquête sur une imposture médiatique» n’est qu’un canular. Il a été concocté pour diluer et noyer l’éventuel succès de la cérémonie de dédicace du livre de Pape Alé Niang «Scandale au cœur de la République : le dossier du COUD» qui s’est déroulé ce samedi en début d’après-midi et qui a enregistré une forte présence de personnalités de l’opposition et de la société civile sénégalaises.



Nos premières interrogations ont porté sur l’identité du journaliste. Il est sorti dans quelle école de journalisme. De quelle promotion, quelles sont les rédactions qu’il a fréquentées ? Entre autres questions. Mais rien. Nous avons buté sur un mur aussi immense qu’épais. Sur la quatrième de couverture qui a servi pour la manipulation quasiment de toute la presse aussi bien quotidiens que sites d’information, il prétend avoir fait carrière en France et en Suisse.





En revanche, la communauté des journalistes de ces deux pays européens n’ont pas ce nom au niveau de leur bataillon respectif. Nos recherches se sont même orientées du côté de Lyon. Mais toujours rien. Abdoulaye Ndiaye a été journaliste au Sénégal avant de migrer en Suisse où il vit et exerce sa passion pour le journalisme depuis plus de 17 ans. «Je suis journaliste en Suisse depuis 17 ans. Je suis de près le travail de mes collègues. Ousmane Dièye, je découvre ce nom», a-t-il servi.



En France, même constat. Rien sur ce confrère «fantôme». Moussa Diop est journaliste depuis plus de dix ans. «J’ai été journaliste en France pendant plus d’une décennie. Ousmane Dieye ? Inconnu au bataillon» a-t-il confié. Un autre confrère, patron de Afrique Connexion, abonde dans le même sens. Thierno Diallo explique pour sa part qu’il ne connait pas un Ousmane Dièye et qu’il s’étonne que l’auteur de cet ouvrage soit passé à Paris. Un Sénégalais vivant à Lyon et très proche du milieu des médias au Sénégal et en France déclame le quidam incognito aussi. «En tout cas il est écrit dans son livre qu'il vit en la France et la suisse et...Lyon est tout près de la suisse ...mais jamais entendu parler de journaliste Dieye», fait savoir Omar Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos