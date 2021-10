Locales 2022: Après le dépôt de sa caution, Amsatou Sow Sidibé lance sa coalition aujourd'hui

Dans la perspective des prochaines élections territoriales, la présidente de « Car Leneen », Pr Amsatou Sow Sidibé, procédera jeudi après-midi au au lancement officiel de « La Troisième voie/Samm Jikko Jammoo Jarin Senegaal ». La coalition, « qui s’inscrit dans une « vision citoyenne constructive », proclame sa « volonté d’émancipation » et son « refus d’être les instruments de la rivalité et de la bipolarisation » de l’espace politique.



D'aprés leSoleil, Pr Amsatou Sow Sidibé va ainsi participer aux élections territoriales du 23 janvier 2022 sous sa propre bannière. Après le dépôt de sa caution, elle lance ce jeudi après-midi à Dakar, la coalition « La Troisième Voie/Samm Jikko Jammoo Jariñ Senegaal », composée de partis politiques, de mouvements, d’associations, de groupements et de personnalités », annonce un communiqué.



A cette occasion, l’ancien ministre conseiller auprès du président de la République et professeur de Droit, annonce une importante déclaration qui sera adressée à l’opinion nationale et internationale. Pour motiver sa mise en place, elle estime que « face à la « bipolarisation » (majorité-opposition) de l’espace politique, la coalition « qui s’inscrit dans une vision citoyenne constructive, se positionne comme la voie des citoyens sans aucune distinction et proclame sa volonté d’émancipation et son refus d’être les instruments de la rivalité entre les deux pôles existants ». Aussi, elle est « la résultante d’une prise de conscience et d’une volonté commune de constituer une véritable alternative favorable à la demande sociale et aux aspirations des citoyens » aux fins de leur proposer de « l’espoir » en veillant au strict respect des droits et devoirs humains fondamentaux ». En outre, Pr Sidibé compte mettre en œuvre des politiques qui libèrent les initiatives et promeuvent notre génie national », conclut la source.

