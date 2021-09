Locales 2022: « J’invite, au-delà du Ps, tous les partis de Benno à aller se peser » Autre aspect dans cet entretien accordé au journal "Le Quotidien", Ousmane Faye, candidat déclaré pour diriger la mairie de Hann / Bel-Air, appelle ses camarades du PS et des autres partis de la coalition Benno, à s’en émanciper. A la question, « pour vous, le Ps doit partir seul à ces élections locales ? », voici sa réaction :

J’invite, au-delà du Ps, tous les partis de Benno à aller se peser. Aujourd’hui, nous ne connaissons pas le poids politique de chaque composante de la coalition. J’appelle le Ps à se ressaisir. Les responsables de la nouvelle génération n’ont qu’à bâtir leurs coalitions pour aller à ces élections et se peser.



Benno a presque 10 ans. Les choses ont changé. Il y a de nouvelles forces politiques, de nouvelles générations d’hommes et de femmes politiques. Si nous voulons mesurer notre poids électoral, le Ps doit promouvoir des candidatures socialistes. Il faut sortir de ces coalitions hétéroclites qui sont basées sur des calculs de postes.



C’est purement pécuniaire. Notre coalition est ouverte à toutes les forces locales. Il ne faut pas qu’on revête ces élections locales d’une dimension nationale. C’est secondaire. Ce sont des élections locales et, donc, des forces locales qui seront en compétition. Le bilan du maire sortant est négatif malgré ses deux mandats.



On refuse au président de la République 3 mandats, les maires doivent aussi s’appliquer ce principe. Même à Dakar, le Ps doit avoir un candidat à la Ville. S’il y a des responsables socialistes qui sont intéressés, ils n’ont qu’à sortir du bois et s’assumer.



