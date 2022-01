Locales 2022: L'ensemble des résultats des 46 départements du Sénégal Yewwi Askan Wi gagne huit (8) des 46 départements que compte le Sénégal avec un total de 783 768 des voix (17,39%). Benno Bokk Yakaar rafle les 37 départements avec 1 532 920 des voix (94,6%) et 527 communes sur les 557 que compte le Sénégal (80,43%).

DÉPARTEMENT DE FATICK GAGNÉ PAR BBY



BBY : 46 254 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE KAOLACK GAGNÉ PAR AND NAWLÉ



BBY : 49 496 VOIX

AND NAWLÉ : 51 252 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 19 880 VOIX

CUMUL DES VOIX BBY : 100 748 VOIX



DÉPARTEMENT DE KOLDA GAGNÉ PAR BBY



BBY : 30 508 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 10 091 VOIX



DÉPARTEMENT DE LOUGA GAGNÉ PAR BBY



BBY : 49 842 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 33 461 VOIX



DÉPARTEMENT DE MATAM GAGNÉ PAR BBY (Cumul des deux candidats de APR)



BBY : 69 862 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE SAINT LOUIS GAGNÉ PAR BBY



BBY : 31 735 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 24 652 VOIX



DÉPARTEMENT DE TAMBACOUNDA GAGNÉ PAR BBY



BBY : 22 184 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 5811 VOIX



DÉPARTEMENT DE THIÈS GAGNÉ PAR BBY



BBY : 70 811 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 69 199 VOIX



DÉPARTEMENT DE ZIGUINCHOR GAGNÉ PAR YÉWWI ASKAN WI



BBY : 10 329 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 32 635 VOIX



DÉPARTEMENT DE KÉDOUGOU GAGNÉ PAR BBY



BBY : 11 645 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 6774 VOIX



DÉPARTEMENT DE SÉDHIOU GAGNÉ PAR BBY



BBY : 18 751 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 9927 VOIX



DÉPARTEMENT DE GUEDIAWAYE GAGNÉ PAR YÉWWI ASKAN WI



BBY : 29 674 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 34 143 VOIX



DÉPARTEMENT DE PIKINE GAGNÉ PAR BBY



BBY : 48 242 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE RUFISQUE GAGNÉ PAR YÉWWI ASKAN WI



BBY : 47 113 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 48 364 VOIX



DÉPARTEMENT DE BAMBEY GAGNÉ PAR BBY



BBY : 22 422 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 17 651 VOIX



DÉPARTEMENT DE MBACKÉ GAGNÉ PAR YÉWWI ASKAN WI



BBY : 28 013 VOIX

YÉWWI : 29 037 VOIX



DÉPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE GAGNÉ PAR BBY



BBY : 37 090 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE GOSSAS GAGNÉ PAR BBY



BBY : 14 226 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 1950 VOIX



DÉPARTEMENT DE GUINGUINÉO GAGNÉ PAR BBY



BBY : 16 995 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 5843 VOIX



DÉPARTEMENT DE DAKAR GAGNÉ PAR YÉWWI ASKAN WI



BBY : 81 015 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 173 628 VOIX



DÉPARTEMENT DE DIOURBEL GAGNÉ PAR WALLU



BBY : 27 513 VOIX

WALLU : 28 277 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0 VOIX



DÉPARTEMENT DE NIORO GAGNÉ PAR BUNT BI



BBY : 25 165 VOIX

BUNT BI : 34 397 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 8579 VOIX

CUMUL DES VOIX BBY : 59 566 VOIX



DÉPARTEMENT DE VÉLINGARA GAGNÉ PAR BBY



BBY : 32 123 VOIX

YÉWWI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE MÉDINA YORO FOULAH GAGNÉ PAR BBY



BBY : 12 261 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE KÉBÉMER GAGNÉ PAR BBY



BBY : 33 542 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 19 809 VOIX



DÉPARTEMENT DE LINGUÈRE GAGNÉ PAR BBY



BBY : 40 992 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 14 592 VOIX



DÉPARTEMENT DE KANEL GAGNÉ PAR BBY (CUMUL DES DEUX CANDIDATS DE L'APR)



BBY : 62 484 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE RANÉROU GAGNÉ PAR BUNT BI (LE CANDIDAT EST DE L'APR)



BBY : 8347 VOIX

BUNT BI : 10 210 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX

LE CUMUL DES VOIX BBY : 18 557



DÉPARTEMENT DE DAGANA GAGNÉ PAR BBY



BBY : 43 725 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE PODOR GAGNÉ PAR BBY



BBY : 86 003 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE BAKEL GAGNÉ PAR BBY



BBY : 14 354 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 6144 VOIX



DÉPARTEMENT DE SALÉMATA GAGNÉ PAR DÉFAR SA GOX (LE CANDIDAT EST DE L'APR)



BBY : 6 133 VOIX

DÉFAR SA GOX : 7432 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 743 VOIX

CUMUL DES VOIX BBY : 13 565 VOIX



DEPUIS DE MALEM HODAR GAGNÉ PAR BBY



BBY : 20 150 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 3146 VOIX



DÉPARTEMENT DE KOUPENTOUM GAGNÉ PAR BBY



BBY : 15 250 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE GOUDIRY GAGNÉ PAR BBY



BBY : 12 429 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 7315 VOIX



DÉPARTEMENT DE MBOUR GAGNÉ PAR BBY



BBY : 77 119 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 54 832 VOIX



DÉPARTEMENT DE TIVAOUNE GAGNÉ PAR BBY



BBY : 48 292 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 29 933 VOIX



DÉPARTEMENT DE BIGNONA GAGNÉ PAR YÉWWI ASKAN WI



BBY : 23 287 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 45 545 VOIX



DÉPARTEMENT DE OUSSOUYE GAGNÉ PAR YÉWWI ASKAN WI



BBY : 4151 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 5185 VOIX



DÉPARTEMENT DE BIRKILANE GAGNÉ PAR BUNT BI (LE CANDIDAT EST DE L'APR CUMUL DES VOIX)



BBY : 25916 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 0000 VOIX



DÉPARTEMENT DE KOUNGHEL GAGNÉ PAR BBY



BBY : 19 751 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 5529 VOIX



DÉPARTEMENT DE SARAYA GAGNÉ PAR BBY



BBY : 5397 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 1976 VOIX



DÉPARTEMENT DE BOUNKILING GAGNÉ PAR BBY



BBY : 14 289 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 6459 VOIX



DÉPARTEMENT DE GOUDOMP GAGNÉ PAR BBY



BBY : 17 645 VOIX

YÉWWI ASKAN : 8494 VOIX



DÉPARTEMENT DE KEUR MASSAR GAGNÉ PAR YÉWWI ASKAN WI



BBY : 25 688 VOIX

YÉWWI ASKAN WI : 42 344 VOIX



NB :

BBY : 1 532 920 voix c'est le cumul des voix départementales

YÉWWI : 783 868 voix c'est le cumul des voix départementales

