Locales 2022: L'opposition face à ses vieux démons, on prend les mêmes résultats et on recommence? Avec la reconfiguration en perspective des prochaines élections locales de janvier 2022, l'opposition fera face à ses vieux démons qui lui ont longtemps barré la route du succès.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Septembre 2021 à 06:34 | | 0 commentaire(s)|

En perpétuelle quête d'unité mais sans jamais y parvenir, l'opposition minée par les jeux de positionnement et les querelles d'égo, est aujourd'hui éclatée, avec différentes fractions qui se regardent désormais en chiens de faïence, à quelques encablures des élections locales de janvier 2022, souligne L'Info.



Si Khalifa Sall et ses alliés de Yewwi Askan Wi semblent bien partis pour se faire une place de choix dans le landerneau politique, le retrait Pds et la mise à l'écart du CRD et Jotna risquent d'amoindrir leurs chances de peser lourdement sur la balance et de parvenir à leur fin.



Avec l'éparpillement de ses différentes forces, l'opposition est partie pour remettre le même schéma qu'aux élections législatives de 2017 et qui avait conduit à son échec patent face au rouleau compresseur de Benno Bokk Yaakaar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos