Locales 2022: La Conférence des Leaders de Macky 2012 appelle à la solidarité, à la cohésion et au consensus La Conférence des Leaders de la coalition Macky 2012, s'est réunie sous la présidence de sa Coordonnatrice nationale, Madame Fatoumata Guèye Diouf. Dans la perspective des échéances électorales de janvier 2022, la Conférence des Leaders exhorte ses membres, à la base, à adhérer aux principes de générosité, d’intérêt général, de solidarité, de cohésion, de discipline et enfin, d’esprit de consensus. Le respect de ces principes est le seul gage de victoire de la coalition et de la majorité présidentielle élargie.

Mais à l’entame, les leaders de la coalition Macky 2012 ont présenté leurs sincères condoléances au peuple sénégalais et au président de la République, suite aux rappels à Dieu des Khalifes généraux des Layènes, de Thiénaba, de la famille de Abass Sall et celui des Baye Fall.



Condoléances renouvelées à la famille de Me Alioune Badara Cissé, ancien médiateur de la République.



Abordant l'actualité nationale, qui est marquée par la révision exceptionnelle des listes électorales, il se sont réjouis de son bon déroulement et félicitent l’administration territoriale pour sa mobilisation, mais aussi les Sénégalais qui ont fait preuve de maturité et de responsabilité, tout en les invitant à redoubler de vigilance face à cette opposition qui menace de déstabiliser le pays.



Concernant les inondations, les leaders partagent les souffrances des populations et demandent au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du plan ORSEC, nous dit la note issue de cette rencontre.



La conférence a aussi salué la politique de lutte contre les inondations menées par le Président Macky Sall depuis le lancement du Plan décennal de lutte contre les inondations, tout en renouvelant son engagement auprès de leur Président, Son Excellence Macky Sall.



